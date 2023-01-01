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PHOTOS: Georgia beats Ohio State 42-41 in the Peach Bowl

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Georgia beat Ohio State 42-41 in the Peach Bowl on Dec. 31, 2022, in Atlanta, Georgia.


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