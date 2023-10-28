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PHOTOS: Georgia beats Florida 43-20

Kathryn Skeean • UGASports
Photographer
@KathrynSkeean

Scenes from Georgia's 43-20 win over Florida on Oct. 28, 2023, in Jacksonville, Florida.


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