PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
McConkey, Bullard pick up Senior Bowl honors
Anthony Dasher
•
UGASports
Editor
MOBILE - The honors keep coming for former Georgia wide receiver Ladd McConkey and safety Javon Bullard.
On Friday, McConkey was named the top wide receiver on the American Team from this week’s Senior Bowl practices.
Bullard, meanwhile, was voted the top safety for the American team.
Both players earned the honor via votes from teammates.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HZW9yZ2lhJiMzOTtzIExhZGQgTWNDb25rZXkgd2FzIG5hbWVkIHRv
cCBXUiBvbiB0aGUgQW1lcmljYW4gdGVhbSBpbiBhIHZvdGUgZnJvbSBEQiB0
ZWFtbWF0ZXMgYXQgcHJhY3RpY2UgcGxheWVyLW9mLXRoZS13ZWVrIGF3YXJk
cyBjZXJlbW9ueSB0b2RheSBhdCAyMDI0IFJlZXNl4oCZcyBTZW5pb3IgQm93
bC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RoZURy
YWZ0U3RhcnRzSW5NT0JJTEU/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPiNUaGVEcmFmdFN0YXJ0c0luTU9CSUxFPC9hPuKEou+4jyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vQTUzQmNBSVpMcyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L0E1M0JjQUlaTHM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSmltIE5hZ3kgKEBKaW1OYWd5
X1NCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0ppbU5hZ3lfU0Iv
c3RhdHVzLzE3NTM1MDgzNDA4NjMyNjMxODA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm
dyI+RmVicnVhcnkgMiwgMjAyNDwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQg
YXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdl
dHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KCjwvZGl2Pgo8L2Rp
dj4KCg==
It’s been a big week for McConkey, whose route running and sure hands have earned him significant praise from analysts and coaches alike, who have watched the practices at Hancock Whitney Stadium on the campus of South Alabama.
“I just wanted another opportunity to come out and show people I’m healthy, show what I can do,” McConkey said during a Wednesday interview. “I’m feeling a lot better. But every single player here is probably feeling something. We haven’t played football in a month, but other than that, I’m feeling pretty good.”
As well he should.
McConkey’s consistency in practice also earned him praise ahead of the upcoming NFL Combine and Georgia’s Pro Day set for March 13.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HZW9yZ2lhJiMzOTtzIEphdm9uIEJ1bGxhcmQgd2FzIG5hbWVkIHRv
cCBEUyBvbiB0aGUgQW1lcmljYW4gdGVhbSBpbiBhIHZvdGUgZnJvbSBXUiBh
bmQgUkIgdGVhbW1hdGVzIGF0IHByYWN0aWNlIHBsYXllci1vZi10aGUtd2Vl
ayBhd2FyZHMgY2VyZW1vbnkgdG9kYXkgYXQgMjAyNCBSZWVzZeKAmXMgU2Vu
aW9yIEJvd2wuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRh
Zy9UaGVEcmFmdFN0YXJ0c0luTU9CSUxFP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jVGhlRHJhZnRTdGFydHNJbk1PQklMRTwvYT7ihKLv
uI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL01aWEl5RkdoMXEiPnBpYy50d2l0
dGVyLmNvbS9NWlhJeUZHaDFxPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEppbSBOYWd5IChA
SmltTmFneV9TQikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KaW1O
YWd5X1NCL3N0YXR1cy8xNzUzNTE0MjAyOTkwMjY4NTcwP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDIsIDIwMjQ8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=