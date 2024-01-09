PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Jayden Maiava changes his mind
Anthony Dasher
•
UGASports
Editor
Former UNLV quarterback Jayden Maiava was not a Georgia Bulldog for long.
One day after committing to Georgia, Maiava flipped his commitment to Southern Cal.
Rivals’ Adam Gorney confirmed the news.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGNhbiBjb25maXJtIHRoYXQgZm9ybWVyIFVOTFYgcXVhcnRlcmJh
Y2sgSmF5ZGVuIE1haWF2YSBoYXMgZmxpcHBlZCBoaXMgY29tbWl0bWVudCBm
cm9tIEdlb3JnaWEgdG8gVVNDLjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vUnlhbllvdW5nUml2YWxzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBSeWFu
WW91bmdSaXZhbHM8L2E+IC8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9BbnRob255RGFzaGVyMT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQW50aG9u
eURhc2hlcjE8L2E+IC8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9S
aXZhbHNQb3J0YWw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsc1BvcnRh
bDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBZGFtIEdvcm5leSAoQGFkYW1nb3JuZXkpIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vYWRhbWdvcm5leS9zdGF0dXMv
MTc0NDkzOTQxMDkwNTYxNjY5NT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51
YXJ5IDEwLCAyMDI0PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoKPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Maiava was scheduled to join a Bulldog quarterback room that includes returning starter Carson Beck, redshirt sophomore Carson Beck, and freshman Ryan Puglisi.
In 2023 for UNLV, Maiava completed 224 of his 353 pass attempts for 3,085 yards with 17 touchdowns and 10 interceptions. He helped lead the Rebels to a Mountain West Championship Game appearance and a spot in the Guaranteed Rate Bowl against Kansas.
With his decommitment, it’s now back to the drawing board for Smart if the Bulldogs hope to add a fourth scholarship to the roster.