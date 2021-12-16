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How each Power Five program released signing day graphics

Adam Gorney • Rivals.com
National Recruiting Director
@adamgorney

Social media has become such a crucial part of the recruiting landscape and on National Signing Day part of that is how each team presents their signees. Here is a look at how each Power Five team released their graphics on Wednesday.

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ALABAMA 

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ARIZONA 

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ARIZONA STATE 

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ARKANSAS  

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AUBURN 

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BAYLOR 

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BOSTON COLLEGE 

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CAL

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CLEMSON 

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COLORADO 

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DUKE 

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FLORIDA 

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GEORGIA  

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ILLINOIS 

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INDIANA 

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IOWA

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KANSAS 

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KENTUCKY

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LOUISVILLE 

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LSU

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MARYLAND 

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MIAMI 

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MICHIGAN 

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MINNESOTA 

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MISSOURI 

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NC STATE 

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NEBRASKA 

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NORTH CAROLINA 

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NORTHWESTERN 

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NOTRE DAME

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OLE MISS 

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OREGON 

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PURDUE 

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RUTGERS 

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SOUTH CAROLINA 

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SYRACUSE 

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TCU

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TENNESSEE 

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TEXAS 

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UCLA 

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USC 

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UTAH 

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