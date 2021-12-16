How each Power Five program released signing day graphics
Social media has become such a crucial part of the recruiting landscape and on National Signing Day part of that is how each team presents their signees. Here is a look at how each Power Five team released their graphics on Wednesday.
MORE NSD: Winners and losers | NSD Blog | Travis Hunter spurns Florida State, signs with Jackson State | Breaking down team rankings | Where will Deion's next job be?
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CLASS OF 2022 RANKINGS: Rivals250 | Position | Team | State | JUCO
CLASS OF 2023 RANKINGS: Rivals250 | Position | Team | State
TRANSFER PORTAL: Stories/coverage | Message board
RIVALS CAMP SERIES: Info/coverage on 2021 camp series
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ALABAMA
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ARIZONA
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ARIZONA STATE
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ARKANSAS
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AUBURN
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BAYLOR
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BOSTON COLLEGE
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CAL
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COLORADO
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DUKE
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MICHIGAN STATE
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NORTH CAROLINA
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