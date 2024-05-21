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Georgia recruiting rumors vs. FACTS

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Georgia just held its annual scavenger hunt weekend. We have a ton of prospects to talk about since the Bulldogs made some big moves this weekend.

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