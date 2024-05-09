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Georgia recruiting back on commit watch

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

We've been on the road seeing Georgia's top targets. Let's talk about what we learned and who we expect the Bulldogs to land this week.

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