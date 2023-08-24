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Following the Future: Georgia commits in Week 1

Trent Smallwood • UGASports
Staff
@SmallwoodTrent

Several Georgia commits were in action during the opening week of high school football. We take a closer look at how each performed this past weekend.

The No. 1 nationally rated prospect did not disappoint in his Buford debut. Raiola finished 14-of-26 for 184 yards and two touchdowns in a win over nationally ranked St. Francis.

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