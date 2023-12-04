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Film Don't Lie: Why Georgia came up short versus Alabama

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Film Don't Lie is where the data meets the video in this fan-favorite feature from UGASports.com's Brent Rollins and Dayne Young. The guys break down the good and bad from Georgia's SEC Championship loss to Alabama.


A breakdown of Carson Beck's passing

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Examining the Georgia running game

Let's look at the Dawgs' defense

Jalen Milroe playmaking

Film Don’t Lie is presented by Breda Pest Management and ASW Distillery. Support them: bredapest.com and aswdistillery.com.


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