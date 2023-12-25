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Film Don't Lie: What Georgia is getting in Trevor Etienne

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young parse through RB Trevor Etienne's game film from his time at Florida. They assess where his place is in Georgia's running back room and discuss the date on him from PFF.

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