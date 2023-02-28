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FILM DON'T LIE: Georgia's best plays from the 2022-23 season

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Brent Rollins and Dayne Young relive the best plays from Georgia's 2022-23 national championship season via the scale of Pro Football Focus grades. They explain the grading system and give examples of what plays stood out most from Georgia's year.

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