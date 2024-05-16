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Expected visitor list for Georgia's Scavenger Hunt weekend
Jed May
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UGASports
Staff
Scavenger Hunt weekend has arrived.
The annual event is one of Georgia's biggest recruiting weekends of the year. Prospects from all over the country descend on Athens for a weekend of fun activities in the Classic City.
Georgia will again welcome many talented targets to campus this weekend. UGASports has the latest on who is expected in town.
CHECK OUT THE UGASPORTS EXPECTED SCAVENGER HUNT VISITOR LIST HERE.
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