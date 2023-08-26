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David Pollack discusses his future, UGA, 2023 college football season

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

David Pollack joins Brent Rollins and Dayne Young to discuss the North Oconee Titans, his Saturday schedule for the upcoming season, Georgia's chances to three-peat, and college football headlines going into the 2023 season.

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