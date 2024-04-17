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Behind the Scenes: Why Darren Ikinnagbon committed to Georgia
Jed May
•
UGASports
Staff
Darren Ikinnagbon knew he'd probably pull the trigger.
The 2025 EDGE visited Athens for G-Day with a commitment in his mind. After spending time on campus Friday, he relayed the good news to outside linebackers coach Chidera Uzo-Diribe.
But the pair cooked up a Saturday morning surprise for head coach Kirby Smart. So it was that Georgia's head coach started off his eighth G-Day with some fantastic news.
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