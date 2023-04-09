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baseball
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Behind the Scenes: Elyiss Williams details Georgia commitment
Jed May
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UGASports
Staff
Elyiss Williams couldn't resist the opportunity in front of him.
As the No. 2 athlete in the 2025 class, Williams had suitors courting him from coast to coast. Georgia, Florida State, and more battled for his commitment, with the Bulldogs and Seminoles emerging as the two favorites.
But in the end, Williams knew he couldn't pass on the chance to keep building on the recent success in Athens.
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