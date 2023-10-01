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All Things Georgia Call-in Show: Bill Shanks Special

Paul Maharry • UGASports
Staff
@pmaharry
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Hosts Paul Maharry, Eddie from Acworth, and Andy Stowe were joined by Bill Shanks. Shanks was able to come unhinged because he wasn't regulated by the FCC, so he went all out. A must watch.

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