News More News
{{ timeAgo('2022-09-10 18:31:09 -0500') }} football Edit

WATCH: What did Chris Hatcher say about losing to UGA?

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

No Samford players following today's game, just Chris Hatcher. UGASports was the only media outlet present at the Samford head coach's presser.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}