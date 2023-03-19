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{{ timeAgo('2023-03-19 20:52:16 -0500') }} football Edit

WATCH: Sunday Call-in Show 1st round Mock Draft

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Dayne Young and Brent Rollins crash the party and join Ben Bachmann and Jason Butt for the UGASports Sunday Call-in Show. The guys chat a little Georgia spring football before they kick off a live mock draft for the first round of the NFL Draft.

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