 UGASports - WATCH: Stetson Bennett, Nolan Smith, and Sedrick Van Pran
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WATCH: Stetson Bennett, Nolan Smith, and Sedrick Van Pran

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

Player interviews from the main session at SEC Media Days:

Stetson Bennett

Nolan Smith

Sedrick Van Pran

Player interviews from the side session at SEC Media Days:  

Stetson Bennett

Sedrick Van Pran

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