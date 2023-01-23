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WATCH: Stetson Bennett is the Manning Award recipient

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

Via footage provided by the Allstate Sugar Bowl, the following is the press conference announcing Georgia's Stetson Bennett as the 2022 Manning Award recipient as college football's top quarterback:

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