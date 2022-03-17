 UGASports - WATCH: Sights & Sounds from UGA's Pro Day
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WATCH: Sights & Sounds from UGA's Pro Day

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

Selected workouts and position drills from Georgia's Pro Day:

George Pickens warms up just prior to running drills at Pro Day:

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