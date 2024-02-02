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WATCH: Rumors vs. FACTS

Radi Nabulsi • UGASports
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@radinabulsi

Did Georgia sign another Champ Bailey? And who is the hidden jewel in the recruiting class? Joe Windon, the southeast director of scouting for National Preps, has the answers and insight you won't find anywhere else.

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