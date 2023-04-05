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WATCH: Reaction to Georgia's first scrimmage

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

We react to what we learned from the Bulldogs' first scrimmage of spring football. Which positions are up for grabs? Which players are making the most of their opportunities? They also take questions from listeners.

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