 UGASports - WATCH: Kirby Smart on the QB rotation (Monday presser)
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WATCH: Kirby Smart on the QB rotation (Monday presser)

Patrick Garbin • UGASports
Team & Research Writer
@PatrickGarbin

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