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WATCH: Jim Donnan talks UGA roster and NFL Draft

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young preview this week's NFL Draft and recap where Georgia's roster is after spring practice. They also take questions from the UGASports YouTube audience.

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