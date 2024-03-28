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WATCH: Jim Donnan talks team discipline and spring practice

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss current storylines with UGA football and which ones matter most. They also take questions from UGASports.com members.

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