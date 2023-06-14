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WATCH: Jim Donnan talks skill guys: RBs, WRs, TEs

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss how Georgia can use its skill players in the 2023 offense. Which players are potential breakout guys? Where can Georgia create mismatches? The guys chat about that and answer questions from UGASports members.

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