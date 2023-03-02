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WATCH: Jim Donnan talks Dawgs at the NFL combine and Jalen Carter

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Radi Nabulsi joins from the NFL Combine in Indianapolis. He joins Jim Donnan and Dayne Young as the guys discuss the latest surrounding Jalen Carter and the developments from January's tragic car wreck. The guys also feature interviews from the Combine and take questions from listeners.

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