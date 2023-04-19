News More News
{{ timeAgo('2023-04-19 00:01:26 -0500') }} football Edit

WATCH: Jim Donnan's thoughts on Georgia's roster after G-Day

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

With spring football complete, Radi Nabulsi, Jim Donnan, and Dayne Young discuss what we have learned about Georgia's roster and how the team is set up for the fall. They also discuss the transfer of Bear Alexander and what that means for Georgia's defensive front.

WATCH

LISTEN

MORE

Subscribe to our Youtube channel.

You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}