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WATCH: Jim Donnan's final preview of Georgia vs. Ohio St.

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young set the table for Georgia vs. Ohio State in the College Football Playoff semifinal game in the Peach Bowl. They take questions from the members of UGASports.com and recap what Kirby Smart and players have said in the lead up to the game.

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