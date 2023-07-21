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WATCH: Jim Donnan reacts to SEC Media Days

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung


Dayne Young and Jim Donnan recap SEC Media Days and discuss how Georgia's contingent handled the surge of media attention. What did we learn about the league and Georgia's team ahead of the 2023 season. We also include sound bites from Kirby Smart, Brock Bowers, Sedrick Van Pran, Kamari Lassiter and other SEC coaches.



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