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WATCH: Jim Donnan reacts to Georgia's week one blowout win

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Join Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young as they rehash Georgia's masterful 49-3 victory over Oregon. What did we learn from the Bulldogs and their performance?

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