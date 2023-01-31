News More News
{{ timeAgo('2023-01-31 23:31:31 -0600') }} football Edit

WATCH: Jim Donnan reacts to coaching chatter and Signing Day

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss Georgia's late signing day and the ensuing roster management. They also discuss Todd Monken's interviews with NFL teams and Georgia's contingency plans for any possible attrition on the coaching staff.

Subscribe to our Youtube channel.

You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}