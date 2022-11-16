News More News
{{ timeAgo('2022-11-16 05:15:00 -0600') }} football Edit

WATCH: Jim Donnan previews Kentucky and recaps the Miss. St. win

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Georgia outmanned Mississippi State and now travels north to Lexington for a cold afternoon game against Kentucky. Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss the College Football Playoff picture and field questions from DawgVent members.

WATCH

LISTEN

Subscribe to our Youtube channel.

You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}