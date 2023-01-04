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WATCH: Jim Donnan previews Georgia vs. TCU for the CFP Title

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young preview Georgia's national championship game vs. TCU. Learn about both teams and what you can expect on Monday. They also take listener questions from UGASports.com.

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