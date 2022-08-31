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WATCH: Jim Donnan previews Georgia vs. Oregon

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young set the table for Georgia versus Oregon. What should fans expect? Which Georgia players are the key to victory? We take questions from UGASports.com and YouTube.

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