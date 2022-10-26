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football
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WATCH: Jim Donnan previews Georgia vs. Florida
Dayne Young
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UGASports
Staff
Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young preview Georgia's game vs. Florida and assess where the Bulldogs are at this point in the season. They take questions from DawgVent members.
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