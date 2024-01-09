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WATCH: Jim Donnan previews 2024 season, new quarterback

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung


Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young react to the national championship game and how it marks the beginning of the 2024 offseason. How has Georgia's roster been reshaped in recent weeks and what will the focus be for the team ahead of spring football?



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