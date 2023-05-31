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WATCH: Jim Donnan on what happens at SEC meetings in Destin

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung


Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss what is going on at SEC meetings in Destin and how the decisions there impact the future of the league. They also take questions from members of the DawgVent and YouTube subscribers.



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