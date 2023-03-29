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{{ timeAgo('2023-03-29 07:22:44 -0500') }} football Edit

WATCH: Jim Donnan on the latest with spring football

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan and Radi Nabulsi discuss the latest from Georgia spring football. Where is playing time up for grabs and who is most primed to seize those opportunities? They also take questions from listeners.

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