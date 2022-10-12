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{{ timeAgo('2022-10-12 05:00:00 -0500') }} football Edit

WATCH: Jim Donnan on the Auburn game and looking ahead

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss the good and bad from Georgia's win over Auburn. They look ahead to Vanderbilt and take questions from UGASports members.

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