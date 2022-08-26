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WATCH: Jim Donnan on prepping for Oregon and UGA position battles

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Georgia plays football in nine days. What game preparations are ongoing? What questions remain unanswered? Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young answer questions from the DawgVent and YouTube.

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