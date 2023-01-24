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WATCH: Jim Donnan on Georgia's recent adversity, turning to 2023 and more

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss the rocky start to Georgia's offseason. They also touch on Dawgs in the NFL and what the heck is Nick Saban going to do to replace both coordinators at Alabama. They take questions from YouTube and UGASports.com.

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