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WATCH: Jim Donnan gives insight on drafted players and who's next

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung


Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young recap the NFL draft and assess the situations former Georgia players are entering. They take questions from UGASports.com and YouTube viewers as well.



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