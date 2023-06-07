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WATCH: Jim Donnan details UGA's summer enrollees

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss what it means for Georgia's roster to have the non-early enrollee freshman arrive on campus. They have now gone through campus orientations and are officially with the team. The guys take questions from UGASports.com members and the YouTube audience. They welcome Blayne Gilmer to kick off the show to break down the recruiting updates around UGA.

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