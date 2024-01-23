Advertisement
News More News
ago football Edit

WATCH: Jim Donnan details UGA's secondary

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young recap Georgia's pursuit of Caleb Downs. The guys pivot into the loaded group of Georgia defensive backs playing for the Bulldogs in 2024. Coach Donnan gives rapid fire info on the players in Georgia's secondary. The show wraps with questions from UGAsports.com.

Advertisement

Subscribe to our Youtube channel.

You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}
Advertisement