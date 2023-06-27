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WATCH: Jim Donnan details Georgia's defensive line

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss Georgia's defensive line in their weekly position group breakdown. They also answer questions from members of UGASports.com.

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