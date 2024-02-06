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WATCH: Jim Donnan details coaching in an expanded playoff

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss the looming changes in college football in 2024 with an expanded College Football playoff and SEC media rights exclusively on ESPN. The guys also discuss what Georgia is going leading up to spring football. They wrap the show with listener questions.

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