PHNjcmlwdD4KICAoZnVuY3Rpb24odyxkLHMsbCxpKXsKICAgICAgICBpZiAo
d2luZG93Ll9kaWRBc3luY0luamVjdEdvb2dsZVRhZ01hbmFnZXIpIHJldHVy
bjsKICAgICAgICB3W2xdPXdbbF18fFtdO3dbbF0ucHVzaCh7J2d0bS5zdGFy
dCc6CiAgICAgICAgbmV3IERhdGUoKS5nZXRUaW1lKCksZXZlbnQ6J2d0bS5q
cyd9KTt2YXIgZj1kLmdldEVsZW1lbnRzQnlUYWdOYW1lKHMpWzBdLAogICAg
ICAgIGo9ZC5jcmVhdGVFbGVtZW50KHMpLGRsPWwhPSdkYXRhTGF5ZXInPycm
bD0nK2w6Jyc7ai5hc3luYz10cnVlO2ouc3JjPQogICAgICAgICdodHRwczov
L3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNvbS9ndG0uanM/aWQ9JytpK2RsKycm
Z3RtX2F1dGg9JysnS2hINmhlQ3BvV0pVSG5xVnpkRWE3dycrCiAgICAgICAg
JyZndG1fcHJldmlldz0nKydlbnYtMScrJyZndG1fY29va2llc193aW49eCc7
Zi5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShqLGYpOwogICAgICAgIHdpbmRv
dy5fZGlkQXN5bmNJbmplY3RHb29nbGVUYWdNYW5hZ2VyID0gdHJ1ZTsKICAg
ICAgfSkod2luZG93LGRvY3VtZW50LCdzY3JpcHQnLCdkYXRhTGF5ZXInLCdH
VE0tTUY2UFhYQycpOwo8L3NjcmlwdD4KPG5vc2NyaXB0Pgo8aWZyYW1lIGhl
aWdodD0nMCcgc3JjPSdodHRwczovL3d3dy5nb29nbGV0YWdtYW5hZ2VyLmNv
bS9ucy5odG1sP2lkPUdUTS1NRjZQWFhDJmFtcDtndG1fYXV0aD1LaEg2aGVD
cG9XSlVIbnFWemRFYTd3JmFtcDtndG1fcHJldmlldz1lbnYtMSZhbXA7Z3Rt
X2Nvb2tpZXNfd2luPXgnIHN0eWxlPSdkaXNwbGF5Om5vbmU7dmlzaWJpbGl0
eTpoaWRkZW4nIHdpZHRoPScwJz48L2lmcmFtZT4KPC9ub3NjcmlwdD4KCgo=
PGRpdiBjbGFzcz0ncmEtY29udGFpbmVyIGRpc3Ryb19hZCc+CjxkaXYgY2xh
c3M9J3ZpZGVvLWFkLXdyYXBwZXInPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0nLy9j
LmpzcmRuLmNvbS9zL2NzLmpzP3A9MjI1NDYnIHR5cGU9J3RleHQvamF2YXNj
cmlwdCc+PC9zY3JpcHQ+CjxkaXYgY2xhc3M9J3ZpZGVvLWNvbnRhaW5lcicg
aWQ9J2RzX2RlZmF1bHRfYW5jaG9yJz48L2Rpdj4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
WATCH: Jim Donnan details coaching in an expanded playoff
Dayne Young
•
UGASports
Staff
Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young discuss the looming changes in college football in 2024 with an expanded College Football playoff and SEC media rights exclusively on ESPN. The guys also discuss what Georgia is going leading up to spring football. They wrap the show with listener questions.
WATCH
LISTEN
PGlmcmFtZSBhbGxvd3RyYW5zcGFyZW5jeT0idHJ1ZSIgaGVpZ2h0PSIzMDAi
IHdpZHRoPSIxMDAlIiBzdHlsZT0iYm9yZGVyOiBub25lOyBtaW4td2lkdGg6
IG1pbigxMDAlLCA0MzBweCk7IiBzY3JvbGxpbmc9Im5vIiBkYXRhLW5hbWU9
InBiLWlmcmFtZS1wbGF5ZXIiIHNyYz0iaHR0cHM6Ly93d3cucG9kYmVhbi5j
b20vcGxheWVyLXYyLz9pPTZrenR4LTE1NzIyNGQmc3F1YXJlPTEmc2hhcmU9
MSZkb3dubG9hZD0xJmZvbnRzPUFyaWFsJnNraW49MSZmb250LWNvbG9yPWF1
dG8mcnRsPTAmbG9nb19saW5rPWVwaXNvZGVfcGFnZSZidG4tc2tpbj03JnNp
emU9MzAwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW49IiI+PC9pZnJhbWU+Cjxicj4KCg==
Subscribe to our Youtube channel.
You can find our podcasts on: Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen to podcasts.
PGlmcmFtZSBhbGxvdz0iYXV0b3BsYXkgKjsgZW5jcnlwdGVkLW1lZGlhICo7
IGZ1bGxzY3JlZW4gKjsgY2xpcGJvYXJkLXdyaXRlIiBmcmFtZWJvcmRlcj0i
MCIgaGVpZ2h0PSIxNzUiIHN0eWxlPSJ3aWR0aDoxMDAlO21heC13aWR0aDo2
NjBweDtvdmVyZmxvdzpoaWRkZW47YmFja2dyb3VuZDp0cmFuc3BhcmVudDsi
IHNhbmRib3g9ImFsbG93LWZvcm1zIGFsbG93LXBvcHVwcyBhbGxvdy1zYW1l
LW9yaWdpbiBhbGxvdy1zY3JpcHRzIGFsbG93LXN0b3JhZ2UtYWNjZXNzLWJ5
LXVzZXItYWN0aXZhdGlvbiBhbGxvdy10b3AtbmF2aWdhdGlvbi1ieS11c2Vy
LWFjdGl2YXRpb24iIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9lbWJlZC5wb2RjYXN0cy5hcHBs
ZS5jb20vdXMvcG9kY2FzdC8vaWQxMjI2NjExMzc5P2k9JnRoZW1lPWxpZ2h0
Ij48L2lmcmFtZT4KPGJyPgoK
PCEtLSBCZWdpbiBjb21TY29yZSBUYWcgLS0+Cgo8c2NyaXB0PgogIHZhciBf
Y29tc2NvcmUgPSBfY29tc2NvcmUgfHwgW107CiAgX2NvbXNjb3JlLnB1c2go
ewogICAgYzE6ICIyIiwKICAgIGMyOiAiNzI0MTQ2OSIsCiAgICBjNTogIjIw
MjI3MzMxNjAiLAogICAgYzc6ICJodHRwczovL3VnYS5yaXZhbHMuY29tL25l
d3Mvd2F0Y2gtamltLWRvbm5hbi1kZXRhaWxzLWNvYWNoaW5nLWluLWFuLWV4
cGFuZGVkLXBsYXlvZmYiCiAgfSk7CiAgKGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgdmFy
IHMgPSBkb2N1bWVudC5jcmVhdGVFbGVtZW50KCJzY3JpcHQiKSwgZWwgPSBk
b2N1bWVudC5nZXRFbGVtZW50c0J5VGFnTmFtZSgic2NyaXB0IilbMF07IHMu
YXN5bmMgPSB0cnVlOwogICAgLy8gbG9hZGluZyB0aGUgZXZlcmdyZWVuIHZl
cnNpb24gb2YgY3MuanMgc28gd2UgYWx3YXlzIGhhdmUgdGhlIGxhc3QgdmVy
c2lvbgogICAgcy5zcmMgPSAiaHR0cHM6Ly9zLnlpbWcuY29tL2N4L3Z6bS9j
cy5qcyI7CiAgICBlbC5wYXJlbnROb2RlLmluc2VydEJlZm9yZShzLCBlbCk7
CiAgfSkoKTsKPC9zY3JpcHQ+Cgo8bm9zY3JpcHQ+CiAgPGltZyBzcmM9Imh0
dHBzOi8vc2Iuc2NvcmVjYXJkcmVzZWFyY2guY29tL3A/YzE9MiZjMj03MjQx
NDY5JmM3PWh0dHBzJTNBJTJGJTJGdWdhLnJpdmFscy5jb20lMkZuZXdzJTJG
d2F0Y2gtamltLWRvbm5hbi1kZXRhaWxzLWNvYWNoaW5nLWluLWFuLWV4cGFu
ZGVkLXBsYXlvZmYmYzU9MjAyMjczMzE2MCZjdj0yLjAmY2o9MSZjc191Y2Zy
PTAiIC8+Cjwvbm9zY3JpcHQ+CjwhLS0gRW5kIGNvbVNjb3JlIFRhZyAtLT4K
Cgo=