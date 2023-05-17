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WATCH: Jim Donnan describes Dylan Raiola as a prospect

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young give context for what ramifications could come as a result of Dylan Raiola's commitment to Georgia. What does it mean for Georgia's quarterback room? Jim Donnan has insight for how to coach a quarterback who arrives on campus with a ton of hype.

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