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WATCH: Jim Donnan breaks down SEC QB battles

Dayne Young • UGASports
Staff
@dayneyoung

Jim Donnan, Radi Nabulsi, and Dayne Young begin the show by running through each QB situation in the SEC, specifically focusing on Georgia and Alabama. It's a question-heavy show with plenty of great topics from the members of the DawgVent at UGASports.com.

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